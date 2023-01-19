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В Азербайджане вносятся изменения в порядок ротации госслужащих

Общество Материалы 19 января 2023 10:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся изменения в порядок ротации госслужащих

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - При назначении государственного служащего на иную должность в порядке ротации будут учитываться классификация административной должности, на которой он проходил службу, результат оценки его служебной деятельности, стаж службы, а также возраст, семейное положение и состояние здоровья.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом отражен в изменении к закону "О государственной службе", обсуждаемой на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

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