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В Азербайджане ряду госслужащих будет назначена компенсация и единовременная выплата

Общество Материалы 19 января 2023 10:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане ряду госслужащих будет назначена компенсация и единовременная выплата

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане государственным служащим, назначенным на должность за пределами территории проживания в порядке ротации, будет назначена компенсация и единовременная выплата.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом отражен в изменении к закону "О государственной службе", обсуждаемой на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, государственным служащим, в порядке ротации назначенным на должность за пределами административно-территориальной единицы, в которой они проживают, будут выплачиваться компенсации и единовременные выплаты в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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