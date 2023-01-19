В Азербайджане ряду госслужащих будет назначена компенсация и единовременная выплата

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане государственным служащим, назначенным на должность за пределами территории проживания в порядке ротации, будет назначена компенсация и единовременная выплата.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом отражен в изменении к закону "О государственной службе", обсуждаемой на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, государственным служащим, в порядке ротации назначенным на должность за пределами административно-территориальной единицы, в которой они проживают, будут выплачиваться компенсации и единовременные выплаты в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

(Перевод: Нубар Кулузаде)