В Азербайджане начал функционировать Координационный центр по трансплантации органов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Создан Координационный центр при Министерстве здравоохранения Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
Он отметил, что этот центр уже функционирует.
"Любая трансплантация органов в стране осуществляется через этот центр".
Согласно ”Уставу координационного центра по донорству и трансплантации органов", направления деятельности Координационного центра следующие:
- организация и координация деятельности в области донорства органов и трансплантации;
- координация работы медицинских учреждений, осуществляющих донорство органов и трансплантацию;
- ведение единого учета в области донорства органов и трансплантации;
- организация информационного обеспечения в области донорства органов и трансплантации;
- осуществление деятельности по другим направлениям, предусмотренным настоящим Уставом.
Уставом также определен порядок управления координационным центром.
Центр применяет прогрессивные стандарты корпоративного управления в своей деятельности и управлении.
Органом управления координационного центра является правление. Правление осуществляет общее руководство и контроль над центром.
Делегация правление состоит из семи членов-председателя правления, двух его заместителей и четырех других членов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности министром здравоохранения Азербайджанской Республики.
Контроль за деятельностью Координационного центра осуществляют учредитель, а также правление в порядке, установленном настоящим Уставом.
Годовой отчет о деятельности Координационного центра представляется в министерство.
Центр находится в городе Баку.
(Перевод: Нубар Кулузаде)