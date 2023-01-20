В Азербайджане начал функционировать Координационный центр по трансплантации органов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Создан Координационный центр при Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Он отметил, что этот центр уже функционирует.

"Любая трансплантация органов в стране осуществляется через этот центр".

Согласно ”Уставу координационного центра по донорству и трансплантации органов", направления деятельности Координационного центра следующие:

- организация и координация деятельности в области донорства органов и трансплантации;

- координация работы медицинских учреждений, осуществляющих донорство органов и трансплантацию;

- ведение единого учета в области донорства органов и трансплантации;

- организация информационного обеспечения в области донорства органов и трансплантации;

- осуществление деятельности по другим направлениям, предусмотренным настоящим Уставом.

Уставом также определен порядок управления координационным центром.

Центр применяет прогрессивные стандарты корпоративного управления в своей деятельности и управлении.

Органом управления координационного центра является правление. Правление осуществляет общее руководство и контроль над центром.

Делегация правление состоит из семи членов-председателя правления, двух его заместителей и четырех других членов, назначаемых на должность и освобождаемых от должности министром здравоохранения Азербайджанской Республики.

Контроль за деятельностью Координационного центра осуществляют учредитель, а также правление в порядке, установленном настоящим Уставом.

Годовой отчет о деятельности Координационного центра представляется в министерство.

Центр находится в городе Баку.

(Перевод: Нубар Кулузаде)