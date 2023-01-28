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Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)

Общество Материалы 28 января 2023 12:40 (UTC +04:00)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Проходит траурная церемония по погибшему в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране старшему лейтенанту Орхану Аскерову.

Как сообщает в субботу Trend, траурная церемония организована по адресу его проживания, в Ясамальском районе города Баку.

Ожидается, что тело погибшего будет доставлено в Баку сегодня вечером.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
Проходит траурная церемония Орхана Аскерова, погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране (ФОТО)
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