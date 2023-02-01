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Руководитель пресс-службы Клинического медцентра освобожден от занимаемой должности

Общество Материалы 1 февраля 2023 10:34 (UTC +04:00)
Руководитель пресс-службы Клинического медцентра освобожден от занимаемой должности

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БАКУ /Trend/ - Руководитель пресс-службы Клинического медцентра освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в среду Trend, руководитель пресс-службы Клинического медицинского центра Эльнур Хидаятоглу освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению.

Отметим, что Хидаятоглу был назначен на эту должность в 2021 году. До этого он работал заведующим отделом в Фонде социального развития вынужденных переселенцев, действующем при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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