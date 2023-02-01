Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали четыре медали в Хорватии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (70 кг) завершил турнир Zagreb Open в Хорватии с серебряной медалью, сообщает в среду Trend.

Титулованный азербайджанский спортсмен проиграл в решающем матче представителю США Алеку Уильяму.

Гаджи Алиев в четвертьфинале победил грузина Гиоргия Эблакидзе, а в полуфинале – представителя Монголии Темулена Энктуяна.

Азербайджанский борец Хаджимурад Гаджиев, выступавший в одной весовой категории с Гаджи Алиевым, победил индийца Вишала Калираму со счетом 10:0 и завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что ранее Алиаббас Рзазаде (57 кг) завоевал золотую медаль, а Али Рагимзаде (65 кг) – бронзовую медаль.