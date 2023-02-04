Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 4 февраля 2023 17:32 (UTC +04:00)
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки вакцинировались от COVID-19 433 человека.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 115, вторую - 104, три и более - 199, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 15 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 943 740. Первую дозу вакцины получили 5 402 669, вторую - 4 877 304, три и более - 3 398 451, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 316 человек.

Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости