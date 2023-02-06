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Азербайджанские спасатели будут работать в пострадавших от землетрясения городах Хатай и Искендерун

Общество Материалы 6 февраля 2023 21:05 (UTC +04:00)
Азербайджанские спасатели будут работать в пострадавших от землетрясения городах Хатай и Искендерун

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БАКУ /Trend/ - Спасательные силы быстрого реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленные в Турцию для проведения поисково--спасательных работ и ликвидации последствий сильного землетрясения, будут работать в центре города Хатай и Искендеруне.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что команда из 420 человек примкнет к поисково-спасательным работам и работе по расчистке завалов.

Команда спасателей уже направилась из города Адана, куда ранее прибыла, в зону землетрясения.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541 человек, 9 733 получили ранения.

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