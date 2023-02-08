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Специалист минздрава Азербайджана о лечении гриппа

Общество Материалы 8 февраля 2023 18:13 (UTC +04:00)
Специалист минздрава Азербайджана о лечении гриппа

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Вирус гриппа активизируется в осенне-зимний сезон. Заражение гриппом может быть чревато такими осложнениями, как поражение нервной системы, различных органов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал эксперт-инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

"В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, распространился вирус гриппа. Что касается лекарств, используемых для лечения гриппа, то в первую очередь должен быть подтвержден диагноз. В большинстве случаев антибактериальные препараты, используемые в течение первых двух суток после заражения, могут быть эффективны", - сказал Эйвазов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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