Специалист минздрава Азербайджана о лечении гриппа

БАКУ /Trend/ - Вирус гриппа активизируется в осенне-зимний сезон. Заражение гриппом может быть чревато такими осложнениями, как поражение нервной системы, различных органов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал эксперт-инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

"В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, распространился вирус гриппа. Что касается лекарств, используемых для лечения гриппа, то в первую очередь должен быть подтвержден диагноз. В большинстве случаев антибактериальные препараты, используемые в течение первых двух суток после заражения, могут быть эффективны", - сказал Эйвазов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)