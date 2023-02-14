Продлен срок ареста по "Тертерскому делу" 6 человек

БАКУ /Trend/ - Рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении шести лиц, привлеченных к уголовной ответственности по "Тертерскому делу" - Нифталиева Рашида Агашариф оглу, Микаилова Руслана Мухаммедали оглу, Машиева Санана Сахават оглу, Гахраманова Джабира Бабахан оглу, Алиева Эльчина Калам оглу и Мамедова Интигама Шариф оглу.

Как сообщает во вторник Trend, ходатайство было удовлетворено на прошедшем в Бакинском военном суде заседании.

Согласно решению, срок содержания под стражей в отношении обвиняемых продлен еще на 3 месяца.

Предварительное следствие по уголовному делу 4 ранее арестованных лиц завершено и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения.

Напомним, что в ходе расследования по делу 10 человек были привлечены к уголовной ответственности вследствие имеющихся оснований для подозрения в превышении должностных полномочий, пытках отдельных военнослужащих, их незаконном лишении свободы. В рамках обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой, истязанием), 341.2.2 (превышение должностных полномочий), 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и другим статьям УК АР к обвиняемым была применена мера пресечения в виде ареста.