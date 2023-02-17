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В Азербайджане органы медиа, изменившие свой логотип без согласия Аудиовизуального совета, будут штрафоваться

Общество Материалы 17 февраля 2023 14:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане органы медиа, изменившие свой логотип без согласия Аудиовизуального совета, будут штрафоваться

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно предлагаемой поправке, за изменение логотипа (эмблемы) редакции аудиовизуальных медиа без согласия Аудиовизуального совета Азербайджана должностные лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, юридические лица - на сумму от 800 до 1 000 манатов.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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