На Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку определились финалисты в индивидуальной программе среди мужчин

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе среди мужчин, сообщает в воскресенье Trend.

В финал прошли – Диого Абреу (Португалия, 58.970 балла), Аллан Моранте (Франция, 58.200 балла), Кори Уолкс (Великобритания, 58.200 балла), Лукас Сантос (Португалия, 58.170 балла), Данил Мусабаев (Казахстан, 58.030 балла), Эндрю Стэмп (Великобритания, 57.920 балла), Элайджа Фогель (США, 56.570 балла) и Хорхе Мартин (Испания, 55.980 балла).

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

По итогам соревнований определятся победители и призеры в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, участникам, набравшим наивысший балл, будет вручена награда AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране Сельджан Махсудова.