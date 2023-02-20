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Названы сферы, в которых иностранцы в Азербайджане работали в прошлом году

Общество Материалы 20 февраля 2023 18:53 (UTC +04:00)
Названы сферы, в которых иностранцы в Азербайджане работали в прошлом году

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - На конец прошлого года количество иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешения, выданные для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью, составило 7926 человек.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Госкомстате.

Было отмечено, что из них 50,6 процента имели разрешения на работу в сфере строительстве, 12,3 процента - в горнодобывающей промышленности, 6,4 процента - в обрабатывающей промышленности, 4,7 процента - в сфере размещения туристов и общественного питания, 4,2 процента - в сфере образования, 3,7 процента - в торговле, ремонте транспортных средств и 18,1 процента - в других сферах.

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