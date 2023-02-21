Обнародованы результаты химического и микробиологического анализов воды в озерах Абшерона

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты химического и микробиологического анализов проб воды в озерах Абшерона.

Содержание ионов аммония в воде озера Беюкшор превышает норму в 4 раза, синтетических поверхностно-активных веществ - в 2,7 раза, а количество бактерий (E-coli), вызывающих кишечную палочку, в 2 660 раз.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на общественных слушаниях по экологическому состоянию озер Абшерона, начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов.

По его словам, содержание синтетических поверхностно-активных веществ в воде озера Зых превышает норму в 2,9 раза, содержание ионов аммония - в 5 раз, содержание нефтяных углеводородов - в 19 раз, а количество бактерий, вызывающих кишечную палочку, превысило норму в 730 раз.

"Химический и микробиологический анализы проб воды, взятых из озера Ходжасан, показывает, что содержание ионов аммония в воде озера превысило норму в 10,4 раза, а биохимическое потребление кислорода превысило норму в 22 раза. Количество бактерий (E-coli), вызывающих кишечную палочку, превышает норму в 3 840 раз", - сказал Махмудов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)