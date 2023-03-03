Омбудсмен назвала основные проблемы жителей высотных зданий

БАКУ /Trend/ - Cтроительные компании и соответствующие государственные структуры, создающие условия для незаконного заселения, приводят к возникновению проблем, с которыми сталкиваются жильцы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики за 2022 год.

Так, во многих многоэтажных жилых домах, эксплуатация которых не разрешена в установленном законом порядке, но большая часть которых уже заселена, жильцы сталкиваются с серьезными проблемами в обеспечении электроэнергией, питьевой водой, природным газом, а также касательно лифтов и других коммунальных услуг.

С учетом сказанного, целесообразно принятие соответствующими уполномоченными государственными органами необходимых мер по усилению контроля за этой сферой и предотвращению ситуаций, вызывающих беспокойство, в том числе относительно устранения существующих недостатков в процессе приема жилых зданий, разрешенных к строительству.