В Азербайджане за домашнее насилие предлагается ввести новый вид наказания (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагаются поправки в законодательство, о запрете лицу, совершившему домашнее насилие, пребывание в месте совместного проживания с потерпевшим, на определенный срок.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека Азербайджана за 2022 год.

Так, в докладе предлагается установить уголовную ответственность в законодательстве о домашнем насилии, а также, с учетом опыта зарубежных стран, наряду с назначением наказания в отношении лиц, совершивших данное преступление, о запрете судом лицу, совершившему домашнее насилие, пребывание в месте совместного проживания с потерпевшим, на определенный срок.

Предлагается внести соответствующее изменение в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики относительно назначения ограничительных мер, таких как ограничение общения с ребенком при совершении домашнего насилия в отношении ребенка или в его присутствии; запрет приближаться на определенное расстояние к месту постоянного или временного проживания пострадавшего от домашнего насилия, а также к месту, где он может временно или систематически находиться по работе, учебе, лечению или другим причинам; запрет на переписку, телефонные разговоры, связь посредством почты или электронных средств коммуникации с лицом, пострадавшим от домашнего насилия, лично или через третьих лиц.

(Перевод: Фидан Мустафаева)