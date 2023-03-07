В Азербайджане будут оштрафованы медиа, изменившие свой логотип без согласования с Аудиовизуальным советом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут оштрафованы органы медиа, изменившие свой логотип без согласования с Аудиовизуальным советом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправке, за изменение логотипа (эмблемы) редакции аудиовизуальных медиа без согласия Аудиовизуального совета Азербайджана должностные лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, юридические лица - на сумму от 800 до 1 000 манатов.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)