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Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)

Общество Материалы 9 марта 2023 13:15 (UTC +04:00)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские волонтеры вручили подарки женщинам, проживающим в палаточных городках братской Турции, по случаю 8 марта – Международного женского дня.

Как сообщили в четверг Trend в Фонде молодежи Азербайджана, во время вручения подарков к волонтерам присоединилась дочь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Сюмейе Эрдоган.

Отметим, что уже почти месяц азербайджанские добровольцы в рамках волонтерской деятельности осуществляют разгрузку и сортировку продуктов питания, одежды, медикаментов, средств гигиены и других необходимых принадлежностей в распределительных пунктах пострадавших от землетрясения регионов Турции, и оказывают поддержку пострадавшим.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта (ФОТО)
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