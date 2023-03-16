В нашей стране существует редкий образец межрелигиозной культуры - Аллахшукур Пашазаде

БАКУ /Trend/ - В нашей стране существует редкий образец межрелигиозной культуры.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукур Пашазаде во время выступления на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

Он отметил, что в Европе проявляется расизм в отношении мигрантов-мусульман.

"Особо выделяется Франция, где бушует исламофобия. Французскую реальность наглядно демонстрируют лозунги журнала Шарли Эбдо, с болезненным мышлением. Именно во Франции заложен фундамент армянской террористической сети",- сказал Пашазаде.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)