В селе Талыш впервые за 30 лет разожгли костер по случаю Новруза (ФОТО)

ТЕРТЕР /Trend/ - Впервые за 30 лет жители села Талыш Тертерского района отмечают праздник Новруз на своих родных землях.

Как сообщает Trend, в самом центре родного села Талыш жители развели большой костер.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

В этом году весна наступит в Азербайджане 21 марта в 01:24:24 по бакинскому времени. В это время день сравняется с ночью, Солнце будет двигаться по эклиптике, пересечет экватор и перейдет из Южного полушария в Северное полушарие. С этого момента в Северном полушарии начнется весенний сезон, а в Южном — осенний. Продолжительность летнего сезона составит 92 дня 17 часов 33 минуты 23 секунды.