В Азербайджане приступят к производству лекарственных средств

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начнется производство лекарственных средств.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по здравоохранению председатель комитета Ахлиман Амирасланов заявил, что в сфере производства лекарств наблюдается отставание:

"Но сейчас в Алятской свободной экономической зоне планируется построить и ввести в эксплуатацию несколько предприятий по производству лекарств. Здесь будут работать компании из Турции, Израиля и других стран. Правительство, соответствующие структуры начали работу в этом направлении, и мы увидим результаты в будущем", - сказал А.Амирасланов.

Депутат Ильхам Мамедов отметил, что необходимо обсудить вопрос о том, в каком состоянии находится производство лекарств в стране. "Мы не можем полагаться только на импорт в том, что касается здоровья наших граждан. Мы, как комитет здравоохранения, должны сделать все возможное для улучшения правовой базы для производства лекарств", - добавил депутат.