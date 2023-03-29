В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 97 случаев заражения коронавирусом, 2 человека вылечились, 3 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 591 случай заражения коронавирусной инфекцией, 819 117 человек вылечились, 10 178 – скончались, число активных больных составляет 296.

За последние сутки в стране проведены 1 432 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 556 844.

(Перевод: Фидан Мустафаева)