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В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 человека

Общество Материалы 29 марта 2023 16:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 97 случаев заражения коронавирусом, 2 человека вылечились, 3 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 591 случай заражения коронавирусной инфекцией, 819 117 человек вылечились, 10 178 – скончались, число активных больных составляет 296.

За последние сутки в стране проведены 1 432 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 556 844.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 человека
В Азербайджане выявлено еще 97 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 человека
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