Участие сборной Азербайджана в соревновании в Ереване пока не подтверждено – Федерация (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Федерация тяжелой атлетики Азербайджана внесла ясность в информацию об участии сборной страны по тяжелой атлетике в чемпионате Европы в Ереване.

Как сообщили Trend в пятницу в федерации, Азербайджан еще не подтвердил свое участие.

Было отмечено, что Федерация тяжелой атлетики Азербайджана обратилась в Европейскую федерацию тяжелой атлетики и Международную федерацию тяжелой атлетики в связи с получением письма о гарантии в связи с мерами безопасности. Однако на запрос до сих пор нет ответа. Крайний срок официального подтверждения участия - 11 апреля.

Отметим, что сегодня армянская пресса распространила информацию о том, что якобы Азербайджан одобрил свое участие в чемпионате.

Напомним, что соревнования классификационного характера пройдут в Ереване с 15 по 23 апреля. Чемпионат даст лицензионные очки на летние Олимпийские игры в Париже.