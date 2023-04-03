Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром туман, морось, южный ветер, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 5-8, днем - 6-8 °С тепла. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 70-80 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7 °С, днем - 14-19 °С тепла, в горах ночью 0-5 °С тепла, днем - 6-11 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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