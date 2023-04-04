Объявлен прогноз погоды на завтра

БАКУ /Trend/ - Объявлен прогноз погоды на 5 апреля.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью будет 6-9 °С тепла, днем 15-18 °С тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах есть вероятность осадков. В некоторых местах иногда туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 6-10 °С тепла, днем 17-22 °С тепла, в горах ночью 0-5 °С тепла, днем 8-13 °С тепла.