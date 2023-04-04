В Азербайджане расширен перечень случаев предоставления ВНЖ иностранцам и лицам без гражданства (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширены случаи предоставления временного вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Миграционный кодекс.

Изменения были вынесены на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса, состоявшемся сегодня.

Таким образом, в число упомянутого перечня случаев также входят следующие случаи:

- если сумма инвестиций в экономику страны составляет не менее 500.000 манатов

- при наличии у них государственных ценных бумаг номинальной стоимостью не менее 100 000 манатов или инвестиционных ценных бумаг юридических лиц, 51 и более процентов акций (долей) которых принадлежат государству

- занимает должность руководителя юридического лица, учредителем или хотя бы одним из учредителей которого является иностранное юридическое или физическое лицо, или владеет не менее чем 51 процентом долей (акций) этого юридического лица, учрежденного в Азербайджанской Республике, оплаченный уставный капитал которого не меньше суммы, утвержденной соответствующим органом исполнительной власти.

Также, согласно изменению, список лиц, получивших разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики, имеющих государственные ценные бумаги или инвестиционные ценные бумаги юридических лиц, 51 и более процентов акций (долей) которых принадлежат государству, соответствующим органом исполнительной власти в течение 3-х рабочих дней направляется в Национальный депозитарный центр.

В случае падения общей номинальной стоимости инвестиционных ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг, находящихся в собственности лиц, указанных в данном списке, ниже 100.000 манатов или отчуждения этих ценных бумаг, Национальный депозитарный центр в течение 3 рабочих дней представляет информацию об этом в соответствующий орган исполнительной власти.

Требования к уставному капиталу, предусмотренные статьей 45.1.6-1 настоящего Кодекса, а также требования, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Примечания, не предъявляются к лицам, имеющим документ о стимулировании инвестиций или сертификат Startap, субъектам предпринимательства, а также к некоммерческим юридическим лицам, осуществляющим деятельность в экономических районах, определенных соответствующим органом исполнительной власти, а также на некоммерческих юридических лиц, резидентов индустриальных парков, промышленных районов и агропарков.

После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.