Азербайджан возглавил рейтинг стран СНГ, Грузии и Украины по размеру среднемесячной пенсии

БАКУ /Trend/ - В результате динамики роста пенсий в нашей стране, в следствие социальных реформ, Азербайджан поднялся со второго на первое место в сравнительном рейтинге размера среднемесячной пенсии в международном долларовом выражении по странам СНГ, Грузии и Украине.

Как сообщили Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения, при этом наша страна продолжает занимать первое место в этом рейтинге в долларовом выражении, рассчитанном на основе паритета покупательной способности минимальных и среднемесячных пенсионных показателей.

Наша страна поднялась с 4-го места на 3-е место в сравнении размера минимальной месячной заработной платы в долларовом выражении и по паритету покупательной способности.