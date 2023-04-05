Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике замечательно организовано – призер соревнований

БАКУ /Trend/ - Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике замечательно организовано.

Об этом сказала в среду Trend юная спортсменка Инджи Исламова, занявшая второе место на соревнованиях в возрастной категории "малыши" (2013-2015 годов рождения).

"Атмосфера на соревнованиях царит прекрасная. На трибунах зрители, многие из которых пришли с плакатами в поддержку спортсменок. Так приятно видеть, что первенство вызывает большой интерес. Что касается моего выступления, то оно прошло успешно. До этого выступала в Национальной арене гимнастики в Баку и на турнире городе Шеки, поэтому соревновательный опыт у меня уже есть", - сказала 8-летняя воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

По словам гимнастки, которая сегодня представила программу с мячом и упражнение без предмета, подготовка к первенству прошла плодотворно.

"На тренировках вместе с тренером отрабатывали элементы, работали над техникой работы с предметом. К первенству я постаралась исправить все недочеты, которые были", - добавила юная грация.

Отметим, что 4-5 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют 340 юных гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Агдаше, Гяндже, Шагане, Сумгайыте, Гусаре, Гахе, а также Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, отделение клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, спортивный клуб "Грация", Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür), Республиканскую комплексную спортивную школу, Дом молодежи Шамкира, Дворец водных видов спорта, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря.

На первенстве гимнастки выступают в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений. Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям – "дети" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).