Внесена ясность в вопрос о назначении имама в мечеть Мешади Дадаш (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы внес ясность в вопрос о назначении имама в мечеть Мешади Дадаш.

Как сообщает Trend в четверг, Гурбанлы в рамках конференции "Религия и глобальная безопасность" сказал журналистам, что после кончины имама мечети Мешади Дадаш гаджи Шахина Гасанли религиозные обряды и пятничные молитвы в мечети проводит студент Института теологии Эльмир Велиев.

"Мы также обсудили это с общиной мечети Мешади Дадаш. После церемонии 40 дней с кончины имама в мечеть будут назначены религиозные деятели. Уверен, что и Эльмир продолжит там свою деятельность", - сказал он.

Комментируя вопрос открытия бывшей мечети Абу Бакр, Гурбанлы отметил, что ремонт мечети осуществляется исполнительной властью города Баку, ее открытие ожидается в ближайшее время.