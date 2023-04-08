БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 176 человек, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 107, вторую - 19, три и более - 44, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 6 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 957 314. Первую дозу вакцины получили 5 408 824, вторую - 4 880 193, три и более - 3 402 273, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 024 человека.