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Необходимо оптимизировать цены на лекарства в Азербайджане – Вугар Байрамов

Общество Материалы 11 апреля 2023 12:43 (UTC +04:00)
Необходимо оптимизировать цены на лекарства в Азербайджане – Вугар Байрамов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Необходимо оптимизировать цены на лекарства в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Вугар Байрамов.

"Мы импортируем более 20 процентов лекарств из Турции. Стоимость нашего годового импорта из братской страны составляет более 80 миллионов долларов. Но при этом в Азербайджане тот же препарат стоит значительно дороже, чем в Турции. Очень важно оптимизировать цены на лекарства и повысить их доступность в Азербайджане", - сказал он.

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