Завтра температура воздуха прогреется до 21 градуса

БАКУ /Trend/ - Объявлен прогноз погоды на 12 апреля.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12 °C выше ноля, днем 16-21 °C тепла. Атмосферное давление понизится с 756 мм рт.ст. до 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах временами ожидаются осадки. В отдельных местах интенсивного характера, вероятны грозы, град, в горных районах - снег. Днем в большинстве районов осадки прекратятся. В некоторых местах туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7-12 °С тепла, днем 17-22 °С, в горах ночью 0-5 °С тепла, днем 5-10 °С.