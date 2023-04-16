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"Золото" Международного турнира AGF Trophy в упражнении с лентой среди юниорок завоевала спортсменка из Узбекистана

Общество Материалы 16 апреля 2023 14:00 (UTC +04:00)
"Золото" Международного турнира AGF Trophy в упражнении с лентой среди юниорок завоевала спортсменка из Узбекистана

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Золотую медаль Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в упражнении с лентой среди юниорок завоевала спортсменка из Узбекистана София Усова, сообщает в воскресенье Trend. Ее выступление в финале данной программы судьи оценили на 29.200 балла.

"Серебро" завоевала Лилиана Левинска из Польши (29.100 балла), бронзовая медаль у Дарьи Слюсаренко из Молдовы (29.000 балла).

Азербайджанская гимнастка Нурай Ахмедзаде с результатом 27.350 балла заняла шестую позицию.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

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