Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала очередную медаль на чемпионате Европы в Загребе (Хорватия).

Как сообщает Trend, азербайджанский борец Магомедхан Магомедов, выступавший на чемпионате в весовой категории 97 кг, в четвертьфинале досрочно победил итальянца Бенджамина Хониса - 12:1. В четвертьфинале представитель Азербайджана одолел швейцарца Самуэля Шерра – 11:0. В полуфинале Магомедов встречался с Владиславом Байцаевым (Венгрия), которого уверенно обыграл (6:0) и вышел в финал континентального первенства. Азербайджанский борец в финале встретился с грузином Гиви Матчарашвили. Магомедов, проигравший сопернику со счетом 3:4, завоевал серебряную медаль.

Отметим, что ранее другие азербайджанский борцы Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиев (70 кг) завоевали золотые медали на чемпионате Европы.