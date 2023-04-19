Еще одна турецкая спортсменка, завоевавшая "золото" в Ереване, посвятила свою победу Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Еще одна турецкая спортсменка посвятила свою победу Азербайджану на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Как сообщает Trend, Нурай Гюнгор, выступавшая на чемпионате в весовой категории 64 кг, стала чемпионом Европы, в сумме подняв 219 килограммов. Спортсменка также завоевала 2 малые медали. Так, спортсменке вручили золотую медаль в рывке штанги с результатом 99 килограммов, и бронзовую медаль в толчке штанги с результатом 120 килограммов.

После церемонии награждения Нурай Гюнгор в интервью телеканалу «TRT Spor Yıldız» сказала, что не забыла азербайджанских спортсменов, покинувших Ереван без участия на соревнованиях из-за инцидента с сожжением государственного флага.

"Они вовсе не должны расстраиваться. Мы боремся за них и становимся чемпионами", - отметила спортсменка.

Ранее Джансу Бекташ, завоевавшая 3 золотые медали в весовой категории 45 кг, и Гамза Алтун, завоевавшая малую серебряную медаль, также заявили, что посвятили свою победу Азербайджану.