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В следовавшем из Ирана через Азербайджан грузовом автомобиле обнаружены 500 кг героина (ФОТО)

Общество Материалы 22 апреля 2023 14:04 (UTC +04:00)
В следовавшем из Ирана через Азербайджан грузовом автомобиле обнаружены 500 кг героина (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудники Нахчыванского Главного таможенного управления пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков.

Как сообщили Trend в субботу в Управлении по прессе и связям с общественностью Госкомтаможни, на пункте пропуска "Джульфа" был проведен таможенный досмотр грузового транспортного средства, следовавшего транзитом через территорию Азербайджана из Исламской Республики Иран в Нидерланды.

Была проведена тщательная проверка транспортного средства и в грузовом отсеке было обнаружено наркотическое вещество - героин весом 499 килограммов 203,9 грамма.

По данному факту проводится расследование.

В следовавшем из Ирана через Азербайджан грузовом автомобиле обнаружены 500 кг героина (ФОТО)
В следовавшем из Ирана через Азербайджан грузовом автомобиле обнаружены 500 кг героина (ФОТО)
В следовавшем из Ирана через Азербайджан грузовом автомобиле обнаружены 500 кг героина (ФОТО)
В следовавшем из Ирана через Азербайджан грузовом автомобиле обнаружены 500 кг героина (ФОТО)
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