Начался первый этап отборочного тура Национального конкурса мугама

БАКУ /Trend/ - Очередной Национальный конкурс мугама начался 24 апреля по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Азербайджанской национальной консерватории.

Как сообщает Trend, первый тур конкурса, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры при поддержке Министерства науки и образования и Азербайджанской национальной консерватории, пройдет 24-25 апреля, а второй – 26 апреля. Итоговый концерт конкурса состоится 30 апреля.

Национальный конкурс мугама проводится в номинациях «ханенде» и «инструментальное исполнительство». Председателем жюри в номинации «инструментальное исполнительство» является ректор Национальной консерватории народный артист Сиявуш Керими, а в состав жюри входят народные артисты Фахреддин Дадашев и Мохлат Муслимов, а также заслуженные артисты Ширзад Фаталиев и Чинара Гейдарова.

Председателем жюри в номинации «ханенде» является ректор Национальной консерватории народный артист Сиявуш Керими, члены жюри – народные артисты Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов и Забит Набизаде, а также заслуженный артист Газанфар Аббасов.

Победители в обеих номинациях определятся 26 апреля. Обладатели первого, второго и третьего мест в номинациях «ханенде» и «инструментальное исполнительство» получат премии в размере 7000, 5000 и 3000 манатов соответственно. Кроме того, победители Национального конкурса мугама – обладатели первых мест в номинациях «ханенде» и «инструментальное исполнительство» – представят нашу страну на VI Международном фестивале мугама «Мир мугама».

Отметим, что в последние годы в Азербайджане были проведены фундаментальные работы в направлении защиты и развития мугама. Вследствие поддержки президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в области развития нашей национальной культуры и искусства мугама, а также проделанной в этом направлении работы в 2008 году азербайджанские мугамы были включены в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Напомним, что с 2009 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева проводятся национальные конкурсы мугама и международные фестивали мугама. Эти проекты нацелены на демонстрацию мугама, являющегося нашим национальным достоянием, в контексте мировой культуры и его сохранение.