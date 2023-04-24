TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Билясуваре

БАКУ /Trend/ - В связи со взрывом в жилом здании, расположенном по адресу проспект Гейдара Алиева, 5, в Билясуварскую районную центральную больницу госпитализированы два человека (одна девушка 2009 года рождения, один парень 2013 года рождения), сообщили в понедельник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

"Оказана необходимая медицинская помощь лицам с диагнозом ожогов поверхности головы и тела, ожогов верхних дыхательных путей. В медицинском учреждении продолжается лечение девушки 2009 года рождения, состояние которой оценивается как средней степени тяжести.

Парень 2013 года рождения, который находится в тяжелом состоянии, в настоящее время эвакуируется в соответствующее медицинское учреждение, расположенное в Баку", - сообщили в TƏBİB.