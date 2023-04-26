В Азербайджане выявлен еще 71 случай заражения коронавирусом, вылечились 73 человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 71 случай заражения коронавирусом, 73 человека вылечились, 3 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 199 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 762 человека вылечились,10 233 – скончались, число активных больных составляет 204.

За последние сутки в стране проведены 1 585 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 585 820.