БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 190 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 130, вторую - 30, три и более - 23, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 7 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 960 051. Первую дозу вакцины получили 5 410 465, вторую - 4 880 749, три и более - 3 402 698, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 139 человек.