Ведется подготовка кадров в сфере ядерных исследований – Мухтар Имранов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется подготовка кадров в сфере ядерных исследований.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам сотрудник Национального центра ядерных исследований, эксперт Международного агентства по атомной энергии Мухтар Имранов в рамках собрания специалистов, получивших образование за пределами Азербайджана, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Такие личности, как великий лидер Гейдар Алиев, не рождаются даже раз в сто лет. С большой гордостью хочу сказать, что среди молодежи, которую Гейдар Алиев направил на учебу в вузы за пределами страны, был и я. В связи с этим прошло большое мероприятие в клубе, который ныне называется клубом имени Шахрияра, где общенациональный лидер выступил с речью. После этого по инициативе Гейдара Алиева азербайджанская молодежь была направлена на обучение в вузы за пределами страны. Я окончил Московский энергетический институт. Ядерные исследования - новая область в стране. В этой области ведется подготовка кадров, и считаю, что есть большие перспективы", - сказал он.