Эмин Амруллаев об инциденте в спортивном зале в школе, приведшем к смерти ребенка

БАКУ /Trend/ - Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев прокомментировал инцидент, произошедший 29 апреля в спортивном зале школы №19, расположенной в поселке Гаджи Зейналабдин в Сумгайыте, в результате которого скончался 7-летний Фарид Бакаров, сообщает в четверг Trend.

"Было бы неправильно связывать произошедшее со всей спортивной системой страны. Правоохранительные органы дадут соответствующую юридическую оценку данному инциденту. Я не верю, что произошедшее может бросить тень на работу всех тренеров, спортивных залов. Только в системе министерства науки и образования спортом занимаются более 60 тысяч учащихся. В наших спортивных, образовательных учреждениях, детско-юношеских спортивных школах ведут деятельность десятки победителей международных турниров", - сказал он.

Министр отметил, что сегодня, согласно законодательству Азербайджана, для работы в качестве тренера не требуется лицензия. "Мы строим свою деятельность в соответствии с законодательством. Конечно, если завтра будет такое требование, мы будем придерживаться его, принимая людей на работу в спортивные учреждения. Человек, о котором идет речь, был принят на работу в конце прошлого года как тренер с высшим образованием, победитель международных турниров и мастер спорта. Что касается спортзала, то он не сдавался в аренду. Во многих районах из-за большого количества учащихся, желающих заниматься спортом, залы отдельных школ предоставляются в пользование тренерам детских молодежных центров", - сказал он.

Что касается ответственности администрации школы за привлечение ребенка дошкольного возраста к тренировкам без регистрации, министр отметил, что установление виновных в том или ином происшествии является полномочием не министерства науки и образования, а правоохранительных органов. "С нашей стороны процесс регулируется таким образом, что дети могут быть привлечены тренером к тренировке по журналу. Но, к сожалению, в этом случае тренер привлек к тренировкам и ребенка, который не прошел полную регистрацию, и, видимо, такое уже было и раньше. Здесь ответственность лежит непосредственно на тренере, и он допустил правонарушение. Что касается ответственности администрации школы, я думаю, что этот вопрос необходимо изучить", - сказал Амруллаев.

Отметим, что в городскую прокуратуру ранее поступила информация о смерти в Сумгайытской городской детской больнице Фарида Бакарова, 2016 года рождения. В ходе предварительного расследования возникли основания для подозрения в том, что причиной смерти стали травмы, причиненные ребенку во время занятий самбо в одной из городских школ Мехманом Халиловым, 1994 года рождения.

По данному факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3. Мехман Халилов был задержан в качестве подозреваемого лица. На основании решения Сумгайытского городского суда ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.