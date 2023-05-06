Коллегия адвокатов Азербайджана приостановила деятельность двух адвокатов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Коллегия адвокатов Азербайджана приостановила деятельность двух адвокатов.

Как сообщает в субботу Trend, это решение было принято на заседании президиума Коллегии адвокатов.

Согласно информации, в ходе заседания были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии по начатому в отношении данных адвокатов дисциплинарному делу. Было принято решение об обращении в суд с заявлением о приостановлении деятельности одного из адвокатов и исключении его из состава коллегии за оказание адвокатских услуг с нарушением требований законодательства, в отношении второго адвоката было принято решение о приостановлении на трехмесячный срок адвокатской деятельности за оказание некачественной юридической помощи.

Кроме того, были рассмотрены вопросы перехода адвокатов в другую адвокатскую структуру, освобождения от членских взносов на определенный срок, создания нового адвокатского бюро и др.