Гости фестиваля "Харыбюльбюль" собираются в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Гости фестиваля "Харыбюльбюль" собираются в Шуше.

Как передает Trend, на Международном музыкальном фестивале "Харыбюльбюль", который пройдет 9-11 мая, наряду с Азербайджаном представлены Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Гагаузская Автономная Территория Республики Молдова (Гагаузская область), Узбекистан, а также Автономная Республика Каракалпакстан Узбекистана, Республики Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва Российской Федерации, Турецкая Республика Северного Кипра, Турция и Туркменистан.