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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся работы по восстановлению мечетей – Мубариз Гурбанлы

Общество Материалы 10 мая 2023 14:13 (UTC +04:00)
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся работы по восстановлению мечетей – Мубариз Гурбанлы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях ведутся работы по строительству мечетей, реставрации исторических памятников.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в связи с этим подготовлена специальная программа.

"Особое внимание уделяется восстановлению первоначального облика мечетей, большинство которых было разрушено в период оккупации", - сказал Гурбанлы.

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