В Азербайджане пройдут очередные экзамены для учащихся IX классов

БАКУ /Trend/ - 14 мая состоятся очередные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, экзамены пройдут в 15 городах и районах страны.

В них примут участие 14 328 человек.

Для управления экзаменационным процессом назначены 56 общих руководителей экзаменов, 1 340 преподавателей-контролеров, 213 технических работников.

Экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.