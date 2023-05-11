БАКУ /Trend/ - У Азербайджана будут космические спутники самого высокого разрешения.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления "Азеркосмос" (Космическое агентство Азербайджанской Республики) Самеддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта "О космической деятельности" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Асадов отметил, что Азербайджан совместно с израильскими компаниями приступил к реализации новых спутниковых проектов, проектов спутников оптического наблюдения.

"Это послужит дальнейшему повышению нашей безопасности и обороноспособности. Запуск первого спутника по проекту "Azersky 2" предусматривается в 2025 году. В 2027 году планируется запуск на орбиту спутников, созданных в нашей стране, разработанных нашими специалистами", - сказал он.

Он добавил, что Азербайджан также может использовать продукцию компании SpaceX.