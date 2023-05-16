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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 16 мая 2023 16:47 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 100 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 8, вторую - 66, три и более - 24, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 963 300. Первую дозу вакцины получили 5 411 085, вторую - 4 882 841, три и более - 3 403 177, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 197 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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