БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 100 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 8, вторую - 66, три и более - 24, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 963 300. Первую дозу вакцины получили 5 411 085, вторую - 4 882 841, три и более - 3 403 177, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 197 человек.