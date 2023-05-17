Зал Арены гимнастики в Баку просторный и красивый – грации из Испании

БАКУ /Trend/ - Зал Арены гимнастики в Баку просторный и красивый, нам очень понравилось выступать здесь.

Об этом в среду после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку сказали Trend члены юниорской команды Испании в групповых упражнениях. В состав команды вошли Альба Видал, Андреа Коррал, Селия Родригес, Даниэла Пико, Люсия Муньос, Александра Маркос.

"Наша команда никогда ранее не соревновалась в таком большом зале. Соревнования проходят на высоком уровне, организационный комитет во всем помогает членам делегаций", - сказали гимнастки из Испании.

Говоря о своем выступлении в квалификации, грации отметили, что допустили некоторые ошибки.

"К сожалению, в программе со скакалками у нас не все получилось так, как мы планировали, а вот тем, как выполнили упражнение с пятью мячами, мы остались довольны. А еще нам очень понравился девиз чемпионата "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), он придает нам уверенности", - сказали они.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

В первый день чемпионата Европы выступают юниорские команды в групповых упражнениях, которые демонстрируют программы с пятью скакалками и пятью мячами.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.