В 5 районах Азербайджана реализован проект для повышения базовых знаний врачей в сфере охраны психического здоровья

БАКУ /Trend/ - В пяти районах Азербайджана реализован проект в связи с охраной психического здоровья.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на церемонии презентации промежуточных результатов проекта "Координация и трансформация служб психического здоровья в постконфликтный период“ представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что эти проекты были реализованы в Бардинском, Тертерском, Агджабединском, Физулинском и Агдамском районах.

Представитель ВОЗ в Азербайджане сказала, что целью проведения проекта было повышение базовых знаний врачей в сфере охраны психического здоровья.